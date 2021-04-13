«Татнефти» объявили предостережение в связи с разливом нефти

Приволжское управление Ростехнадзора объявило предостережение «Татнефти» в связи с разливом нефти на установке «Альметьевскнефть». Об этом сообщает «Интeрфакс».

Напомним, сам инцидент произошел 2 апреля. Талые воды залили канализационный колодец на установке, в результате чего на дороге около лагеря «Орленок» растеклась водонефтяная эмульсия, часть жидкости утекла в реку Урсалинку. Площадь загрязнения составила 640 кв. м. 7 апреля загрязнение в реке было ликвидировано. В данный момент загрязненная земля на установке вывезена на утилизацию в нефтесборный пункт. Угрозы населенным пунктам и водоемам нет.

Отмечается, что в связи с инцидентом ведомство организовало внеплановую документарную проверку «Татнефти».

"Ъ-Казань"