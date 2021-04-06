В Альметьевском районе произошел аварийный разлив нефтепродуктов

На территории Альметьевска района Татарстана произошел аварийный разлив нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Инцидент произошел около детского оздоровительного лагеря «Орленок». На место ЧП выехали специалисты министерства вместе с сотрудниками МЧС, ГИБДД и Росприроднадзора. Они выяснили, что причиной аварии стало избыточное давление на трубопроводе, в результате чего случился выброс нефтепродуктов в колодец, что привело к его переполнению и разливу содержимого на почву.

Площадь загрязнения составила 640 кв. м. Также специалисты выявили факт стекания нефтепродуктов в реку Урсалинку. Сотрудники специализированной инспекции аналитического контроля Юго-Восточного ТУ отобрали пробы почвы и воды, результаты анализов станут известны через неделю. Материалы дела будут переданы в Росприроднадзор для принятия мер, отметили в пресс-службе.

"Ъ-Казань"