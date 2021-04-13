В Самаре началось строительство планетария

Фото: Правительство Самарской области

Церемония закладки капсулы «Обращение к потомкам» прошла у памятника авиаконструктору Дмитрию Козлову в Самаре. Здесь же началось строительство планетария. В его основание был заложен первый камень. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«Проект будущего самарского планетария подготовлен за счет средств областного бюджета и уже прошел экспертизу»,– говорится в сообщении.

В дальнейшем предполагается, что правительство России подключится к решению вопроса о финансировании строительства объекта. Планируется, что его включат в федеральную адресную инвестиционную программу.

Георгий Портнов