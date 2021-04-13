«И Москва, и Киев занимаются имитацией войны» Максим Юсин — о концентрации войск в Донбассе и вокруг него

«Большая семерка» призвала Россию прекратить провокации на границей с Украиной. Министры иностранных дел государств-членов объединения выпустили совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность наращиванием военных сил в Брянской, Воронежской и Ростовской областях. Они также выступили в поддержку выполнения минских соглашений. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прежде заявлял, что маневры российской армии не должны беспокоить другие страны, поскольку никак не угрожают им. Обозреватель “Ъ” Максим Юсин также не склонен думать, что стороны начнут реальные военные действия.

На прошлой неделе, говоря о ситуации в Донбассе и вокруг него, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал политику Киева «имитацией боевых действий». Как ни парадоксально, эту фразу человека, отвечающего в Кремле за украинское направление, можно отнести не только к Украине, но и к России.

Несмотря на жесткие заявления, звучащие в последнее время с обеих сторон, война все-таки остается в значительной степени виртуальной, словесной. И не покидает ощущение, что и Киев, и Москва только имитируют нагнетание обстановки, вовсе не стремясь к настоящим боевым действиям и надеясь достичь каких-то иных целей.

В случае с Киевом такой целью может быть сплочение собственного населения и зарубежных союзников Украины перед лицом якобы надвигающейся «российской агрессии».

Не факт, что украинские власти собираются воевать всерьез, начинать масштабное наступление с целью изменить линию фронта. Но то, что переброска техники к линии соприкосновения осуществлялась, никем особо не отрицается, более того, была зафиксирована на попавших в сеть видео.

Для чего эта техника перебрасывалась? Нельзя исключить, что в какой-то момент ставилась задача провести локальное наступление, захватить какой-либо населенный пункт, какую-либо стратегическую высоту, преподнести это как важную символическую победу. И тем самым укрепить имидж президента Зеленского, который с недавних пор успешно осваивает «патриотическую» риторику и во многих отношениях уже превзошел на этом пути Петра Алексеевича Порошенко.

Вполне мог присутствовать и геополитический расчет. Если бы Москва отреагировала на это локальное наступление, скажем, признанием ЛНР и ДНР, Киев решил бы сразу несколько задач. Во-первых, «ястребы» в американской администрации Джо Байдена получили бы долгожданный повод для сверхжестких санкций в отношении России. Во-вторых, Германия вынуждена была бы свернуть или, по крайней мере, заморозить «Северный поток-2». В-третьих, сама собой решилась бы проблема минских соглашений, которые, как считают в Киеве, Украине не выгодны, но выйти из которых просто так нельзя. А тут, признав сепаратистские республики, из них фактически выходит сама Москва.

Вот только Москва дала понять, что такими полумерами, как признание Донецка и Луганска, ограничиваться не станет. Перемещение войск к украинской границе показало, что последствия наступления Киева на Донбасс (пусть даже локального) могут быть куда более серьезными. Российские официальные лица четко прочертили «красные линии», сильно отличающиеся от тех, какие были в 2014-2015 годах. А именно: Москва вмешается в конфликт в случае, если под угрозу будут поставлены жизни российских граждан, живущих в Донбассе. А их там сотни тысяч.

Маловероятно, что Москва всерьез рассматривает возможность массированного наступления на Украину.

Скорее всего, и в этом случае речь идет, используя выражение Дмитрия Козака, об «имитации боевых действий», чтобы, в том числе, охладить горячие головы в Киеве, убедить их отказаться от военных планов, если такие планы существуют.

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Конфликт в Донбассе пребывает в полузамороженном состоянии шесть с лишним лет. И уж точно не в интересах Москвы его размораживать. У нее сейчас совсем иные приоритеты. Наладить хоть какой-то диалог с новой администрацией США, достроить, наконец, многострадальный «Северный поток-2», начать производить в Европе свою вакцину.

Все остальное, хочется надеяться, имитация, в том числе, война с Украиной.