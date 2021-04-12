«В возобновление боевых действий не очень верится»

Москва не приемлет возможность войны на Украине и не двигается к ней, но не останется безучастной к судьбам русскоговорящих жителей Донбасса. Так линию России в связи с обострением обстановки на юго-востоке соседней страны обрисовал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ситуация в Донбассе резко ухудшилась в конце марта. Стороны конфликта начали обвинять друг друга в нарушении режима прекращения огня. Киев считает, что Россия стянула к украинской границе войска, и опасается вмешательства Москвы в конфликт. В Кремле отвечают, что никому не угрожают. Но пока заявления Москвы выглядят противоречиво, считает обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич.

Новообретенные сограждане имеют все шансы стать причиной активного вмешательства России в боевые действия на востоке Украины. Как заявил замглавы администрации президента Дмитрий Козак, «Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан». Речь идет о жителях самопровозглашенных республик, которые получили документы в последние два года. Теперь они уже не просто притесняемые русские, как это было в 2014 году, а самые что ни на есть россияне, просто проживающие на суверенной территории Украины.

Не впервые формулировки официальной Москвы входят в противоречие с реальным положением дел. Тот же Козак в своем выступлении высказал общую позицию России и по украинскому вопросу. Оказывается, цитирую: «Наш интерес состоит в том, что у нас на границах должно быть дружественное нам, спокойное и стабильное государство. Больше мы ничего ни от кого не добиваемся, мы не хотим резать суверенитет или отхватить территории». Не берусь оценивать усилия Кремля по укреплению дружбы и стабильности у западного соседа, но согласитесь, такие слова из уст куратора политики на постсоветском пространстве вызывают скорее усмешку.

Мы очень любим обвинять западные демократии в двойных стандартах, но на практике по многим вопросами сами можем дать фору. Вернемся к пресловутой защите граждан. Почему в Донбассе их нужно оборонять с оружием в руках, а в массе других ситуаций они недостойны даже ноты МИД? Очень показателен в этом отношении пример с Израилем. Когда боевики «Хамас» чередовали артобстрелы израильских городов с посещением Москвы, журналисты спрашивали, по какой причине Россия не требует от палестинцев прекратить атаки на обладателей красных паспортов с орлом, которые в заметном количестве проживают в приграничных с сектором Газа населенных пунктах.

Выяснилось, что террористы пытаются их убить не как россиян, а как израильтян. А значит, и никакой реакции эта так называемая национально-освободительная деятельность не требует.

Тут бы, конечно, самое время спросить Киев, кем там считают жителей Донбасса. И если все-таки украинцами, то можно не обращать внимания.

Ну или признать, что градус борьбы за права зарубежных сограждан зависит исключительно от политической конъюнктуры. И сразу картина становится яснее. Непростая внутриполитическая ситуация и близость федеральных выборов требует популистских действий. Денег на помощь беднеющим россиянам в казне не хватает. Зато можно побряцать оружием и добавить дешевой гордости обывателю. К тому же в возобновление масштабных боевых действий не очень верится, а от сокрушительного удара риторикой еще никто не умирал. Да и вообще, у нас, как водится, все очень неоднозначно, однако все все понимают.