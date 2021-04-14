Продлить жизнь обреченным

Юрий Удалов, исполняющий обязанности генерального директора Федеральный научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии Федерального медико-биологического агентства (Димитровград):

— Мы уже имеем возможность сделать первые выводы по пролеченным пациентам, так как оценка эффективности лечения может проводиться по истечении шести—девяти месяцев после лечения. Например, эффективность протонной терапии в комбинации с лекарственной терапией при лечении больных раком предстательной железы впечатляет. При оценке проведенного лечения за период шесть месяцев в 40% случаев по данным ПЭТ-КТ зарегистрирована полная метаболическая ремиссия, то есть отсутствие метаболически активной опухолевой ткани. Остальные пациенты находятся в процессе обследования. По предварительным данным, отсутствуют сведения о прогрессировании заболевания.

При лечении больных с первичными и вторичными злокачественными новообразованиями печени методом протонной терапии в комбинации с таргетной терапией частота положительного ответа составила 68%. Из чего мы уже можем сделать вывод, что протонная лучевая терапия в комбинации с лекарственной терапией, основанной на биологических параметрах опухоли, является высокоэффективным методом лечения, позволяет не только продлить жизнь еще некогда обреченным пациентам, но и добиться полной клинической ремиссии.