Россияне начистили олимпийскую путевку

Российский мужской керлинг добился прорыва. Впервые в истории отечественная сборная пробилась в play-off чемпионата мира. Несмотря на то что возглавляемая Сергеем Глуховым команда в борьбе за бронзу первенства в Калгари не справилась со швейцарскими спортсменами и оказалась только четвертой, сам факт попадания в заключительную стадию турнира гарантировал россиянам путевку на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Для российской мужской сборной чемпионат мира по керлингу в Калгари смело можно назвать прорывным. По его итогам отечественные керлингисты впервые смогли квалифицироваться на Олимпиаду: она пройдет в 2022 году в Пекине. В отличие от женской команды, которая вошла в элиту в середине прошлого десятилетия и успела собрать приличную коллекцию наград, мужчины до этого на главных стартах стабильно проваливались, а на Играх выступали лишь однажды. В Сочи в 2014 году они приехали в качестве команды, представляющей страну-хозяйку, и заняли только седьмое место.

Российская команда вообще-то и на нынешнем мировом первенстве изначально не должна была соревноваться.

После провала на чемпионате Европы в 2019 году, по результатам которого она стала лишь девятой, сборная попрощалась с элитным дивизионом и откатилась во второй. Это означало, что в ближайшее время ей предстояло довольствоваться борьбой лишь на европейском первенстве (которое, кстати, не состоялось из-за пандемии коронавируса), а о выступлении на самом значимом турнире следовало забыть. Однако Международная федерация керлинга (WCF) решила увеличить число команд—участниц чемпионата мира и предоставить место еще одной стране в соответствии с рейтингом.

Путевка досталась команде во главе со скипом Сергеем Глуховым, вместе с которым в нее попали Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев. В самом начале турнира сборной, представлявшей из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) Федерацию керлинга России, выпали в качестве соперников вполне проходные сборные Китая (10:6), Нидерландов (8:5), Южной Кореи (9:3). Уже нарвавшись на серьезных конкурентов в лице титулованных шведов, россияне свою победную серию прервали.

Затем Глухов и компания, попав сначала на чемпионов пхёнчханской Олимпиады американцев, а вскоре и на не менее мощных канадцев, уже не дрогнули.

Первых одолели со счетом 11:8, со вторыми и вовсе провели матч практически безупречно — 8:6. Важнейшей для россиян стала встреча с норвежцами, которая и позволила отечественным керлингистам отобраться в play-off.

Доигрывали команды чемпионат мира, кстати, в ускоренном и довольно странном режиме. Из-за того что у находящихся в канадском «пузыре» были выявлены случаи заболевания COVID-19, чемпионат приостановили. А затем решили все же, надев на всех спортсменов маски и утрамбовав оставшиеся матчи в один день, его по-быстрому закончить. Российская команда сначала отдала полуфинал Шотландии (3:5), а после встречи со Швейцарией (5:6) осталась без бронзовой медали. Победителями мирового первенства стали шведы, для которых это чемпионство стало уже третьим подряд.

Екатерина Ремизова