Парк покорился президенту

В Саратовской области официально открылся для посетителей Парк покорителей космоса. Техническое открытие парка состоялось 9 апреля, с того момента, как утверждают в областном правительстве, его уже посетили порядка 20 тыс. человек. В минувшее воскресенье проход в мемориальный комплекс был ограничен якобы в связи с уборкой территории. Строительство парка и велодорожки к нему обошлись бюджету более чем в 1 млрд руб. Вчера в День космонавтики, объект посетил президент РФ Владимир Путин. Глава государства возложил цветы к монументу первому космонавту Юрию Гагарину, провел совещание о развитии космической отрасли и встречу с губернатором Валерием Радаевым. Для посетителей парк открыли после того, как его покинул глава государства.

В Саратовской области состоялось официальное открытие мемориально-образовательного комплекса «Парк покорителей космоса» в Энгельсском районе. Оно прошло без массовых мероприятий в связи с ограничениями, которые действуют в регионе из-за пандемии коронавируса. Техническое открытие объекта состоялось 9 апреля. Как сообщили в правительстве области, за выходные мемориальный комплекс посетили порядка 20 тыс. человек. После этого 11 апреля было объявлено о закрытии мемориально-просветительского комплекса на неопределенный срок. По официальной информации, он закрылся на уборку территории после «рекордного» количества посетителей, по неофициальной — для подготовки к визиту президента РФ Владимира Путина. В День космонавтики многие жители пытались проехать на место приземления Юрия Гагарина, трасса к парку была перекрыта сотрудниками ГИБДД.

Владимир Путин прибыл в парк ближе к шести часам вечера. Вместе с губернатором области Валерием Радаевым, депутатом Госдумы Валентиной Терешковой и спикером ГД Вячеславом Володиным он возложил цветы к мемориалу Юрия Гагарина на месте его приземления. Затем там же он провел в режиме видеоконференции совещание о развитии космической отрасли. Во вступительном слове к совещанию глава государства отметил, что праздничные мероприятия в честь юбилея первого полета человека в космос проходят по всей стране и за рубежом. «Сегодня в Саратовской области мы участвовали в открытии Парка покорителей космоса. В Калуге начинает работу новый комплекс Государственного музея истории космонавтики имени Циолковского — теперь это один из самых больших в мире музеев, посвященных освоению космоса»,— отметил он.

Как писал „Ъ“, идея строительства парка на месте приземления первого космонавта принадлежит спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Площадь парка составила на данный момент 20 га, он будет состоять из трех частей — мемориального комплекса, зоны приземления капсулы и лесного участка. Время прохождения прогулочного маршрута по парку составит 108 минут (время нахождения Юрия Гагарина в космосе). В настоящее время он представляет собой кольцевую прогулочную аллею, на которой размещены гранитные плиты с фразами из переговоров Юрия Гагарина с Землей. Высажен кедровник в память о позывном Юрия Гагарина — «Кедр». Одно из деревьев высадил ­президент.

Также в рамках первого этапа строительства парка началось благоустройство близлежащих сел Смеловка и Подгорное. К ним построены новые дороги с асфальтовым покрытием, установлена дополнительная система освещения, вышка сотовой связи. Планируется строительство причала, углубление дна Волги для возможной остановки теплоходов. Фарватер до села Смеловка будет внесен в государственный реестр водных путей.

В марте прошлого года Вячеслав Володин сообщил, что из федерального бюджета на создание Парка покорителей космоса в Саратовской области выделено 874 млн руб. Подрядчиком на строительстве первой очереди, которая должна быть завершена в апреле 2021 года, стало ООО ДСП «Дарнит2» из Нижнего Новгорода, принадлежащее нижегородцу Сергею Ложкину. Общество выиграло контракт на 858,25 млн руб.

За три недели до открытия в Энгельсском районе в результате паводка оказалась размыта велодорожка к парку. Снятое автолюбителями видео затопленного талыми водами участка в районе поворота на село Подгорное Энгельсского района и смытого с насыпи асфальта появилось в социальных сетях 25 марта. В администрации Энгельсского района пояснили, что дефекты связаны с высоким уровнем талых вод, которые фиксировались в конце марта на территории Терновского муниципального образования. В районе подмыто две плотины и оказались разрушенными около 20 м велосипедной дорожки. Проблемный участок посетили глава района Алексей Стрельников, руководитель дирекции по развитию Саратовской агломерации Александр Стрелюхин и директор подрядной организации — ООО «Автодорожник» Дасим Рамалданов. Господин Стрельников назвал причиной произошедшего «ошибки в проектировании» — был неправильно рассчитан водосброс. Дасим Рамалданов пояснил, что без согласования с проектной организацией было принято решение об установке трех водосбросов диаметром 750 мм, что в дальнейшем позволит избежать подтопления. Стоимость велодорожки составила 249,6 млн руб., которые были выделены из регионального бюджета. Аукцион на ее строительство ООО «Автодорожник» выиграло на безальтернативной основе, что стало поводом для прокурорской проверки. Нарушений выявлено не было.

По информации правительства области, вчера в 19:30 парк возобновил прием посетителей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя проект, отметил, что его построили всего за год. «С марта 2020 года, пока шла работа, слышал разное: одни говорили, что лучше средства направить на решение более важных проблем, другие говорили, что то время ушло и вспоминать его незачем. Но сторонников создания парка было больше»,— ­отметил он.

Марина Ковалева