В Татарстане еще одна женщина умерла от коронавируса

Минздрав Татарстана сообщил, что от коронавируса умерла женщина 1948 года рождения. В результате на 12 апреля число смертей в регионе от инфекции достигло 439.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован»,— отмечают в министерстве.

Всего на сегодняшний день в Татарстане выявили 19 834 случая COVID-19, в том числе 32 – за последние сутки. Излечились 16 931 человек. Провакцинированы 174 593 человека, из них 105 446 получили вторую прививку.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"