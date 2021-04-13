Кампус склоняют к центру

Межвузовский студенческий кампус, анонсированный властями Башкирии в конце прошлого года, будут строить не в Демском районе, как планировалось ранее, а на Южном склоне реки Белой. Площадку изменили по просьбе университетского сообщества и специалистов, работавших над проектом, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Часть кампуса построят на площадках бывшего завода имени Кирова. Изначально на проект закладывалось 8–12 млрд руб., теперь смету пересчитают. Опрошенные „Ъ“ архитекторы считают, что строительство кампуса станет еще дороже, но положительно оценивают перенос студгородка в центр города.

Власти Башкирии определились с площадкой для строительства межвузовского студенческого кампуса в рамках Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ). Кампус планируют построить на Южном склоне реки Белой и возле Башкирского госуниверситета на площадях бывшего завода имени Кирова. Об этом в субботу сообщила администрация главы Башкирии. От изначально выбранной площадки — территории возле микрорайона Дема-10 — решено было отказаться. «После общения с ректорами вузов и экспертами из республиканского Института развития городов пришли к выводу, что кампус должен быть ближе к центру города и основным учебным корпусам»,— заявил глава республики Радий Хабиров. По его словам, изменение площадки позволит решить сразу две задачи: создать научный городок для студентов и обустроить Южный склон.

Площадь студгородка составит 5 га. На этой территории планируется разместить учебные здания, технополис, студенческий и спортивный центры, общежития для студентов, преподавателей и молодых ученых. Корпуса, как сообщают в администрации глав республики, соединят пешеходными и велосипедными дорожками.

Проект студенческого кампуса разрабатывает Институт развития городов, в январе выигравший госконтракт стоимостью 26 млн руб. Разработанный проект кампуса будет изменен под новую площадку, сообщила „Ъ“ куратор института, советник главы Башкирии Ольга Сарапулова. По ее словам, институт разработает два проекта: один, предполагающий снос зданий бывшего завода, другой — реконструкцию. Окончательное решение, что делать с территорией бывшей промзоны, примет руководство республики.

По словам госпожи Сарапуловой, под кампус рассматривалось около 10 площадок. Перенести проект из Демы в центр было решено по итогам «анализа данных и работы со студентами и преподавателями». «Мы выявили серьезный запрос на пространство, окруженное социальными объектами, местами для отдыха и занятий спортом, в которое было бы легко попасть»,— сообщила она. Минусом новой площадки куратор института назвала ее небольшой размер, плюсами — возможность использовать инфраструктуру стадиона Динамо, парка имени Крупской и заодно трансформировать территорию возле набережной реки Белой.

Изначальная стоимость строительства кампуса оценивалась в 8–12 млрд руб., сообщили „Ъ“ в пресс-службе администрации главы Башкирии. 40% от суммы планировалось привлечь из федерального бюджета, а 60% сформировать из средств республиканского бюджета и частных инвестиций. Из-за смены площадки смета проекта будет пересчитываться. Назвать примерную стоимость обновленного проекта в администрации главы затруднились.

Вокруг вопроса о необходимости застройки Южного склона уже несколько лет ведутся споры. В 2018 году Союз архитекторов России проводил конкурс на лучший проект благоустройства набережной реки Белой, предполагающий освоение территории склона. Победителем было признано ЗАО «Генпроект», которым до прихода в Главархитектуру Уфы руководил уволившийся недавно главный архитектор Олег Байдин. «Генпроект» предлагал срезать склон по высоте и построить там жилые комплексы, гостиницы, бизнес-центры и IT-парк вузов.

Комментируя решение властей строить кампус на склоне, Олег Байдин написал в Facebook, что «начинают сбываться наши самые смелые ожидания». Он отметил, что склон необходимо застраивать, чтобы укрепить его и защитить от оползней и размытия талыми водами.

Архитектор Леонид Дубинский считает, что проект потребует дополнительных капитальных вложений. «Необходимо обследование площадки, скорее всего, там есть карстовые отложения, а значит, понадобится проводить противокарстовые и противооползневые мероприятия. Еще одна особенность строительства на рельефной местности — дорогостоящие коммуникации. Преимущество строительства в Деме было в том, что площадка имеет плоский рельеф, легче решаются горизонтальные связи, инженерные решения»,— отмечает он.

Архитектор Дмитрий Винкельман, в свою очередь, отмечает, что строительство в Деме «тоже недешевое»: «Вся территория под застройку в Деме требует подсыпки до отметок затопления, а это дорого». «Да, наверное, удорожание проекта будет из-за сложной геологии и сложного рельефа Южного склона. Но, с другой стороны, мы получаем реновацию проблемной городской территории. На склоне старая застройка, которую нужно сносить»,— полагает архитектор.

Главный архитектор архитектурного бюро «Проект-М» Павел Мазин поддерживает идею переноса кампуса. «Городу нужно сначала навести порядок на уже урбанизированных территориях, а уже потом осваивать свободные участки пригородов»,— считает он. Архитектор отметил, что строительство кампуса в Деме могло быть выгодно строительным компаниям. «Было похоже, что кампус хотели там строить для того, чтобы переложить на бюджет часть затрат застройщиков на инженерную инфраструктуру и дороги. В таком случае компании, осваивающие свободные от застройки участки на природе, могли бы не тратиться на прокладку коммуникаций, тем самым повышая маржинальность своих проектов»,— полагает он.

Дарья Кучеренко