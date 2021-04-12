В Краснодаре злоумышленник продал автомобильный аккумулятор под видом фермы для добычи криптовалюты

Житель Амурской области обратился в органы полиции с заявлением о дистанционном мошенничестве, сообщила пресс-служба управления МВД по Краснодару. По словам пострадавшего, он договорился с жителем Краснодара о покупке майнинг-фермы для добычи криптовалюты, однако вместо обещанного оборудования мужчина получил в посылке старый автомобильный аккумулятор.

По данным полиции, ущерб покупателю майнинг-фермы составил 53 тыс. руб. В настоящее время по заявлению потерпевшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве. Сотрудники МВД принимают меры к установлению личности и задержанию злоумышленника.

Анна Перова, Краснодар