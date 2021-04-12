В Прикамье появится Центр государственно-частного партнерства

В Пермском крае будет создан Центр развития государственно-частного партнерства (ГЧП). Как сообщает пресс-служба краевого правительства, новая структура будет заниматься сбором, анализом и систематизацией данных, необходимых для подготовки проекта ГЧП, определять обязательства сторон по проекту, разрабатывать финансовые модели, заниматься организацией проведения переговоров с частными и публичными партнерами. Ожидается, что объединение всех ресурсов на единой площадке будет способствовать максимально эффективному привлечению инвесторов к созданию инфраструктурных объектов на территории региона.

Базой для проектного офиса Центра ГЧП станет Агентства инвестиционного развития Пермского края (АИР), так как на сегодня оно является основной площадкой, на которой собраны ключевые практики по структурированию и упаковке инвестпроектов разной степени сложности.

Кроме того, для оценки качества создаваемых проектов в регионе планируется создание Совета по ГЧП. В него войдут представители регионального правительства, инвесторы, консультанты, предприниматели. Главные задачи экспертной группы — оценка рисков и бюджетной эффективности проекта, рассмотрение проблемных вопросов, согласование расходов, подготовка рекомендаций и вовлечение институтов развития при необходимости.

Напомним, АИР было создано в 2018 году. Ранее агентство возглавлял Павел Носков. В начале апреля господин Носков был назначен министром сельского хозяйства Пермского края вместо ушедшей в отставку Оксаны Бредневой.