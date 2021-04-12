Сергей Зубов стал главным тренером рижского «Динамо»

Главным тренером рижского хоккейного клуба «Динамо» назначен олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов. В сезоне-2020/21 команда не вышла в play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), заняв последнее место в Западной конференциии. В марте 2021 года «Динамо» не продлило контракт с главным тренером Петерисом Скудрой.

«Я очень благодарен руководству "Динамо Рига" за выраженное доверие и буду делать все для того, чтобы рижская команда снова порадовала великолепных латвийских болельщиков своими достижениями и результатами»,— цитирует слова господина Зубова пресс-служба клуба.

Совет директоров клуба поручил Сергею Зубову разработать план подготовки команды к новому сезону, а также представить предложения кандидатур на должности ассистента главного тренера и игроков команды.

Сергей Зубов — воспитанник московского ЦСКА. В 1992 году завоевал золото Олимпиады. В НХЛ играл за «Нью-Йорк Рейнджерс» (1992–1995), «Питтсбург» (1995–1996) и «Даллас» (1996–2009). Дважды завоевывал Кубок Стэнли (1994, 1999). С 2009 по 2011 год выступал за московский ЦСКА. С 2011 года начал тренерскую карьеру (СКА, «Сочи»). В октябре 2019 года был уволен с поста главного тренера сочинского клуба. В ноябре 2019 года введен в Зал хоккейной славы НХЛ.