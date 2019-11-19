Олимпийский чемпион Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы. Официальная церемония прошла в Торонто 18 ноября, о включении в Зал славы стало известно в июне. Памятную табличку ему вручил хоккеист Бретт Халл.

Зубов стал девятым россиянином, принятым в Зал славы. Ранее туда были введены Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Федоров, Сергей Макаров и Александр Якушев.

Sergei Zubov receives his Honoured Members plaque from Brett Hull during the 2019 Hockey Hall of Fame Induction Ceremony. #HHOF2019 | #HHOF pic.twitter.com/VRj6RJsRUg — Hockey Hall of Fame (@HockeyHallFame) 19 ноября 2019 г.

Воспитанник московского ЦСКА Сергей Зубов завоевал золото Олимпиады-1992 в составе Объединенной команды СНГ. В НХЛ россиянин играл за «Нью-Йорк Рейнджерс» (1992–1995), «Питтсбург» (1995–1996) и «Даллас» (1996–2009). Кубок Стэнли завоевывал дважды (1994, 1999). С 2009 по 2011 год выступал за московский ЦСКА. С 2011 года начала тренерскую карьеру (СКА, «Сочи»). Был уволен с поста главного тренера сочинского клуба в октябре 2019-го.