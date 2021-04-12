СК проводит доследственную проверку по факту крупного пожара в Петербурге

По факту пожара на территории «Невской мануфактуры» в Петербурге ГСУ СК по городу проводит доследственную проверку. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на место ЧП выехали следственно-оперативная группа совместно с руководством ГСУ СКР по Петербургу. После локализации пожара будет произведен осмотр места происшествия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Кроме того, на место пожара выехал прокурор Невского района города Виктор Винецкий.

Напомним, что сообщение о возгорании на территории «Невской мануфактуры» поступило около 12:30 по мск. По сспоследним данным, в кирпичном, 6-и этажном здании площадью 5,2 тыс. кв. м происходит горение 4 - х этажей по всей площади, произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий. С огнем борются 225 человек личного состава от МЧС и 200 человек от РСЧС. В тушении задействован вертолет К-32 с водосливным устройством.

Как заявил начальник ГУ МЧС по Петербургу Алексин Аникин, в ходе пожара произошло частичное обрушение перекрытий нежилого здания. Пока возгорание тушат с безопасного расстояния.

Известно о двух пострадавших пожарных и одном погибшем. Октябрьская набережная в районе пожара перекрыта. Воду для тушения берут из Невы.