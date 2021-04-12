«Автомобиль становится одним из приложений вашего смартфона»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, как работает цифровая система Renault Connect в купе-кроссовере спецверсии Arkana Pulse.

Год назад, когда мы прочно сели на самоизоляцию, многие из нас убедились в том, что смартфон может пригодиться не только для того, чтобы звонить или обмениваться СМС. Лишенные живого общения граждане стали с большей интенсивностью пересылать друг другу глупые видео, а также заказывать себе товары на дом — от еды до стройматериалов.

Именно в тот период крупные участники автомобильного рынка стали активнее продвигать собственные онлайн-сервисы, которые позволяют приобрести машину, не выходя из дома. Одним из таких первопроходцев оказалась компания Renault, которая практически в три раза увеличила дистанционные продажи по сравнению с 2019 годом.

Французская марка решила не останавливаться на достигнутом и на прошлой неделе презентовала электронную услугу под названием Renault Connect, что является первым подобным предложением в массовом сегменте. Новинка представляет собой собственную разработку компании, которая работает в сопряжении с фирменной мультимедийной системой Easy Link.

Теперь можно не только скинуть друзьям координаты своей машины, если договорились куда-то ехать вместе, а ты замешкался, но и открыть им двери и запустить двигатель, чтобы не мерзли на улице. Можно дистанционно открыть курьеру багажник, если сам не можешь в данную минуту к нему выйти, заранее отправить со смартфона в автомобиль маршрут для навигатора, в режиме онлайн не только отслеживать дорожную ситуацию, включая пробки, ремонтные работы и камеры контроля скорости, но и заранее узнавать стоимость топлива на АЗС.

Поскольку все эти сервисы — вещь, скажем так, невидимая и неосязаемая, то презентовать Renault Connect решили на спецверсии Arkana Pulse — купе-кроссовере с черной крышей, черным салоном и богатым оснащением, куда в том числе входит премиальная аудиосистема Bose с восемью динамиками. Ну, и конечно же, с упомянутыми сервисами, благодаря которым автомобиль становится одним из приложений вашего смартфона.