В борьбе за «Лето»

Краевой арбитражный суд взыскал с «Центра развития гуманитарного и экономического сотрудничества» 3,6 млрд руб. Эти средства были инвестированы краевым благотворительным фондом «Содействие — XXI век» в организацию культурно-образовательной площадки «Лето Парк» фестиваля «Пермский период» в 2017 году. По версии фонда, ответчик не доказал, что деньги были использованы по целевому назначению. Источник, знакомый с организацией фестиваля, утверждает, что обязательства по организации мероприятий были выполнены, и полагает, что истец и ответчик не смогли договориться о форме отчетности.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в конце марта вернул апелляционную жалобу «Центра развития гуманитарного и экономического сотрудничества» на решение Арбитражного суда Пермского края о взыскании с него 3,6 млн руб. в пользу благотворительного фонда «Содействие — XXI век», так как сроки подачи жалобы были пропущены.

В феврале 2021 года краевой арбитраж взыскал с центра 3,6 млн руб., а также расходы по уплате госпошлины (41,1 тыс. руб.).

С требованием о возврате средств в суд обратился благотворительный фонд «Содействие — XXI век». По версии истца, эти деньги были пожертвованы ответчику в июле 2017 года на организацию во время фестиваля «Пермский период. Новое время» контента летней культурно-образовательной площадки «Лето Парк». Однако ответчик не подтвердил целевое использование данных средств.

В декабре 2019 года фонд направил ответчику претензию с требованием о возврате денежных средств, но ответа не получил. Как указано в решении суда, представители Центра в суд не явились и на момент рассмотрения спора не представили доказательств использования денежных средств, а также не смогли подтвердить, что исполнили условия соглашения либо вернули пожертвование истцу.

Фонд «Содействие — XXI век» был создан в 2010 году. На счетах структуры аккумулируются добровольные поступления от крупнейших предприятий-налогоплательщиков региона. Из средств фонда по решению региональных властей финансировались различные социокультурные и инфраструктурные проекты.

По данным базы «СПАРК», совладельцами ассоциации «Центр развития гуманитарного и экономического сотрудничества» являются гендиректор ООО «Выставочное объединение „Пермская ярмарка“» Сергей Климов, бывший вице-премьер правительства Пермского края, руководитель проектного офиса «Пермь-300» Антон Клепиков и предприниматель, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций «Практика» Даниил Дмитриев. Отметим, что в 2017 году Антон Клепиков еще не был на госслужбе, он работал на общественных началах советником экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова по вопросам фестивального движения.

Согласно отчету о финансовых результатах, в 2017 году компания не получала прибыли и завершила год с убытком в 38 тыс. руб. В 2018 году выручка компании составила 8,4 млн руб., убыток — 118 тыс. руб.

Летний фестиваль под названием «Пермский период. Новое время» появился в Пермском крае в 2017 году по инициативе экс-губернатора Максима Решетникова. Новый проект пришел на смену фестивалям «Белые ночи» периода губернаторства Олега Чиркунова и «Пермский калейдоскоп», созданного при экс-губернаторе Викторе Басаргине. В отличие от «Белых ночей», «Пермский период» включал в себя не только культурные, но и спортивные мероприятия, а также детские и взрослые образовательные проекты.

Источник, знакомый с организацией фестиваля, полагает, что фонд и ассоциация не договорились о форме отчетности. «Контент был. И думаю, пермяки его помнят: народные мастера, „Сказариум“, игровые площадки и многое другое. Все это работало с июня по сентябрь, привлекло полмиллиона посетителей. Дело, видимо, в формировании отчета в том виде, который нужен фонду»,— считает собеседник.

Константин Кадочников