Муниципалитеты призовут к ответственности

Компания «Уралэнергосбыт» банкротит девять муниципальных предприятий из-за долгов за электричество. Общая сумма требований превысила 202 млн руб. По пяти заявлениям уже приняты решения — в МУПах введено наблюдение или конкурсное производство. Энергетики грозят привлечь администрации муниципалитетов к субсидиарной ответственности по долгам подконтрольных МУПов. Эксперты отмечают, что для этого придется доказать причинно-следственные связи между действиями муниципалитета и банкротством предприятия, что удается редко.



ООО «Уральская энергосбытовая компания» («Уралэнергосбыт», совместное предприятие ПАО «Фортум» и АО «Энергетическая компания “Восток”») банкротит девять коммунальных муниципальных предприятий в Челябинской области из-за долгов на общую сумму более 202 млн руб. В ряде случаев есть все основания для привлечения местных администраций к субсидиарной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба гарантирующего поставщика в Челябинской области.

Заявления о признании банкротами муниципальных предприятий, накопивших самые крупные долги, «Уралэнергосбыт» направил в 2020–2021 годах. Это МУП «Горэлектросеть» (Сатка), сумма требований к которому составила 92,9 млн руб., МУП «Теплоэнерго» (Катав-Ивановский район) — 53,1 млн руб., МУП «Копейские электрические сети» — 18, 9 млн руб., МП «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» (Еманжелинск) — 13,2 млн руб., МУП «Водоканал-сервис» (Бакал) — 7,1 млн руб., ООО «Миньярводоканал-сервис» — 7 млн руб., МУП «ЖКХ» (Локомотивный) — 4,2 млн руб. МУП «Городское хозяйство» (Миасс) — 4,1 млн руб., а также МУП «УК ЖКХ» (Фершампенуаз) — 1,8 млн руб. В компании отмечают, что в целом предприятия ЖКХ, в том числе муниципальные, это самые проблемные должники области. На 1 марта 2021 года задолженность за электроэнергию коммунальных организаций составила более 1,4 млрд руб. Основные неплательщики — тепло- и водоснабжающие организации. «Котельные и водоканалы относятся к категории социально значимых объектов, их отключение приведет к негативным для потребителей последствиям. Руководители коммунальных предприятий этим пользуются и не спешат оплачивать потребленные ресурсы. Поэтому подача заявления в суд о банкротстве — зачастую единственный способ вернуть денежные средства»,— комментирует директор по работе с клиентами «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.

На четырех предприятиях в Катав-Ивановске, Еманжелинске, Бакале и Фершампенуазе по решению суда введена процедура наблюдения. В отношении саткинского МУПа, накопившего самый большой долг за электричество, в январе этого года открыто конкурсное производство. По данным энергетиков, «Горэлектросеть» была создана на базе электрических сетей, принадлежавших администрации Саткинского района. За счет доходов по передаче электроэнергии компания компенсировала затраты на оплату потерь и реконструкцию сетей. Впоследствии муниципалитет продал сети ОАО «МРСК Урала». При этом долг перед гарантирующим поставщиком остался непогашенным. «В компании полагают, что имеются все основания для привлечения администрации Саткинского района к субсидиарной ответственности за долги подконтрольного МУПа»,— говорят в компании. Также к субсидиарной ответственности может быть привлечена администрация Катав-Ивановского района «за ненадлежащий контроль» над деятельностью созданного им МУП «Теплоэнерго». Долг предприятия на 1 марта этого года вырос до 85 млн руб.

В администрации Катав-Ивановского района уточнили “Ъ-Южный Урал”, что «Теплоэнерго» задолжало поставщикам энергоресурсов около 100 млн руб. Среди кредиторов также ОАО «МРСК Урала», «НОВАТЭК-Челябинск», «Газпром газораспределение Челябинск». В качестве причин образования такой большой задолженности местные власти называют старые, изношенные сети тепло- и водоснабжения, устаревшее оборудование котельных и серьезная задолженность населения. «Администрация Катав-Ивановска как учредитель МУП “Теплоэнерго” не согласна с тем, что имеются основания для ее привлечения к субсидиарной ответственности. Потому что действия администрации не привели к банкротству — все выделяемые средства были направлены на оздоровление предприятия, а не растрачивались на иные нужды. Изъятие из бюджета Катав-Ивановска полной суммы долга предприятия, в случае привлечения учредителя к субсидиарной ответственности, будет иметь для бюджета муниципалитета негативные последствия»,— сообщил глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович. По его словам, МУП продолжает работать. «Работа по выплате долгов МУПа ведется в рамках закона о банкротстве. Все долги предприятия, образовавшиеся до введения внешнего наблюдения, попали в кредиторскую задолженность. Предприятие работает, в первую очередь осуществляет расчеты по судебным и текущим платежам»,— говорит глава района.

По словам старшего партнера юридической фирмы Intellect Романа Речкина, суды довольно редко привлекают муниципалитет по обязательствам МУПов-должников. «Муниципальные образования являются собственниками имущества муниципальных унитарных предприятий, но, в отличие от учреждений, муниципалитет по общему правилу по обязательствам унитарных предприятий не отвечает. Но возможны и исключения, когда банкротство было вызвано именно действиями или решениями собственника. Например, изъятием у предприятия имущества либо указанием заключить заведомо невыгодный договор. В подобных случаях муниципалитет как собственник может быть привлечен к субсидиарной ответственности. Например, в 2019 году в деле о банкротстве предприятия “Челябинский автобусный транспорт” обязательства предприятия были возложены на бюджет Челябинска. Но чаще суды, конечно, отказывают в привлечении публичных образований к субсидиарной ответственности, самая частая причина отказа — отсутствие причинно-следственной связи между действиями и (или) бездействием муниципалитета и банкротством муниципального предприятия»,— говорит эксперт. По его словам, в подобных спорах суды проверяют, насколько независимым являлось унитарное предприятие от действий и решений администрации и как они повлияли на банкротство предприятия. В зависимости от этого и разрешаются споры о привлечении муниципалитета к субсидиарной ответственности, говорит господин Речкин.

Юлия Гарипова