УФАС просят отменить аукцион на разработку проекта капремонта Дома офицеров в Уфе

Управление ФАС по Башкирии назначило на 15 апреля рассмотрение жалобы уфимского ООО «Проектстрой» на аукцион по разработке проекта капремонта объекта культурного наследия Дом офицеров на улице Маркса,14 в Уфе, сообщается на сайте управления. Заявитель указывает, что направлял заказчику торгов — ГУП «Управление административными зданиями (УАЗ) — три письма с просьбой приложить техническое задание от Управления по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии, но ответа не получил. Также, по мнению «Проектстроя», в аукционной документации не указано требование о наличии у исполнителя лицензии Министерства культуры России на проведение проектных работ на объектах культурного наследия, что нарушает федеральный закон об объектах культурного наследия. «Вышеуказанные нарушения заказчика привели к тому, что в аукционе участвовали и, может быть, и победили не квалифицированные в данной области, не имеющие лицензии Министерства культуры РФ, опыта работы с объектами культурного наследия поставщики, что противоречит всем нормам законодательства и конкуренции», — указано в жалобе. Заявитель просит отменить закупку и обязать заказчика привести аукционную документацию и техзадание в соответствие с законодательством.

Подведение итогов аукциона, который был объявлен 22 марта, должно было состояться 1 апреля. Закупка находится на этапе работы комиссии. Начальная цена контракта —7,71 млн руб. Источник финансирования — внебюджетные средства.

По условиям торгов, проект нужно разработать в течение 240 календарных дней с момента заключения договора. Подрядчик должен провести инженерные изыскания, спроектировать перепланировку второго этажа здания, не изменяя планировку первого этажа, обустроить актовый зал и сцену, восстановить центральную лестницу. Общая площадь Дома офицеров — 3,09 тыс. кв. м.

Трехэтажное здание построено в 1904 году уфимским купцом Андреем Паршиным. Фасад и кровля являются объектами культурного наследия. Первоначально здание называлось Большая Сибирская гостиница или Дом Паршина. На втором и третьем этажах находились так называемые «сибирские номера», ресторан, бильярдная и концертный зал, в котором ставились любительские спектакли. Первый этаж занимали магазины и аптека.

В 1918 году здесь располагалась Уфимская директория — Временное Всероссийское правительство, впоследствии — Красноармейский клуб, а летом 1919 года — штаб Пятой Красной Армии. С 1926 года в здании размещался Дом Красной Армии. С 1926 года здание было передано в ведомство Наркомата обороны СССР. С 1939 года здесь находился Дом офицеров.

ООО «Проектстрой», по данным kartoteka.ru, зарегистрировано в июле 2010 года. Компания занимается деятельностью в области архитектуры, связанной со зданиями и сооружениями. Владельцами являются Раиля Исламова (80%) и Рузил Макаев (20%). Выручка ООО в 2020 году составила 15,7 млн., чистая прибыль — 900 тыс. руб.

Майя Иванова