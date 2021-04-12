Донское Минприроды устанавливает источник загрязнения реки Темерник

Донское Минприроды проводит расследование по загрязнению реки Темерник

Инспекторы министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области выявили загрязнение реки Темерник, сообщает пресс-служба министерства.

В сообщении сказано, что проверка была инициирована после появления в социальных сетях сообщений о масляных пятнах на поверхности реки. «В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, ведется работа по выявлению возможного источника загрязнения, а также по установлению его собственника»,— говорится в сообщение.

Наталья Шинкарева