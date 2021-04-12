В Татарстане на этой неделе потеплеет до 21 градуса выше нуля

В Татарстане 14-15 апреля температура воздуха днем повысится до +16..+21°, ночью ожидается +2..+7°. Осадки в эти дни не прогнозируют. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра.

13 апреля в республике также не ожидается существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха в ночной период составит +1..+6°, днем ожидается +14..+19°.

В пятницу в Татарстане прогнозируют небольшой дождь. Ночью похолодает до +2..+7°, днем воздух прогреется до +18°. В субботу, 17 апреля, также местами возможен небольшой дождь, а дневные температуры понизятся до +9..+14°.

"Ъ-Казань"