Суд в Тюмени признал законным штраф депутату облдумы за распространение экстремистских материалов

Тюменский областной суд оставил в силе решение Тобольского городского суда о назначении штрафа депутату областной думы от КПРФ Юрию Юхневичу за распространение экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ), сообщило региональное отделение КПРФ.

Напомним, в начале марта Тобольский городской суд оштрафовал господина Юхневича на 1 тыс. руб. Поводом стал репост видеоролика, признанного экстремистским, на странице депутата во «ВКонтакте». Из-за этого депутат не сможет принять участие в выборах в Тюменскую областную думу и Госдуму.

Как сообщило региональное отделение КПРФ, рассмотрение апелляции длилось 20 минут, представители УМВД на заседание не явились. «В КПРФ вынесенное решение считают политической расправой над Юрием Юхневичем за неудобные высказывания в адрес власти»,— говорится в сообщении.

Подробнее о деле Юрия Юхневича — в материале “Ъ-Урал” «Статья с политическим душком».

Михаил Мананников