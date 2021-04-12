В Ленобласти 19 апреля начнется прием заявок на конкурс по распределению земель для фермерских хозяйств

Комитет по агропромышленному комплексу Ленинградской области готовится начать прием заявок на конкурс «Ленинградский гектар», на котором распределяется земля для ведения фермерских хозяйств. К распределению подготовлено 142 участка общей площадью более 600 га.

Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Выигравшие предприниматели могут получить до 10 га земли в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах. Вместе с участком фермеру направят субсидию в 3 млн рублей. Всего на финансирование программы Ленобласть направила 60 млн рублей.

Заявки будут приниматься до 14 мая. Отмечается, что подать ее может людей гражданин России вне зависимости от региона регистрации и проживания.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Ленобласть выделила на грант «Ленинградский фермер» 50 млн рублей.