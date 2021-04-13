Долина особого назначения

Соглашение о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) «Красноярская технологическая долина» подписано Минэкономразвития РФ, правительством края и мэрией Красноярска в конце января. В стране сегодня реализуется почти 40 подобных проектов, однако именно красноярский является самым масштабным как по охвату территории, так и по объему инвестиций. До 2030 года инвестиции превысят 18,5 млрд руб., в том числе в первые три года реализации проекта – 6,6 млрд руб. Старт якорных производств позволит обеспечить более полутора тысяч рабочих мест.



Масштабный старт

Ранее власти озвучивали, что в случае дальнейшей реализации проекта инвестиции до 2040 года превысят 40 млрд руб., а суммарный выпуск продукции составит порядка 900 млрд руб. При этом будет создано до трех тысяч новых рабочих мест.

Соглашение предусматривает, что его реализация начнется уже в этом году. Технологическая долина является частью комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» и предполагает создание ряда производств по глубокой переработке алюминия, в машиностроении и выпуск высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, в рамках проекта предполагается тесное взаимодействие горнодобывающей, нефтегазовой и энергетической сферы. Размещение в подобных зонах дает предприятиям ряд преференций: позволяет минимизировать административные барьеры, воспользоваться налоговыми льготами и сниженными арендными платежами. Кроме того, резиденты могут получить консультационную поддержку со стороны управляющих компаний при реализации своих проектов.

Непосредственное размещение рядом с источником производства алюминия даст компаниям возможность использовать сырье КрАЗа – транспортные и технологические издержки будут сведены к минимуму. При этом сами металлурги ранее уточняли, что не намерены расширять производство и увеличивать объемы производимого алюминия: запуск новых местных производств позволит перераспределить сбыт металла и обеспечить постоянный рынок.

На сегодня соглашения о намерениях заключены с шестью компаниями. Базовыми проектами станут три производства по глубокой переработке алюминия и три по выпуску специализированной техники для добывающих отраслей и металлургии. В частности, речь идет о крупногабаритном экструдированном профиле длиной до 30 метров и диаметром от 450 до 700 миллиметров из алюминиевых сплавов. Эта продукция широко используется в вагоностроении, мостостроении, при монтаже большепролетных конструкций. Сегодня в стране нет ни одного подобного производства, а это означает, что запуск линии в Красноярске – это стопроцентное импортозамещение. Впрочем, пока ни инвесторы, ни власти не озвучивают объемов предполагаемого производства и потребность рынка сбыта именно этого направления. В целом потенциал по замещению иностранной продукции велик. Так, на сегодня объем импорта алюминиевых полуфабрикатов в Россию составляет 138 тыс. тонн, в том числе львиная доля – это плоский прокат, фольга, литые конструкции, радиаторы и автомобильные литые диски. Предполагается, что мощности особой экономической зоны хватит, чтобы производить около 20 тыс. тонн листов и лент для строительной сферы, 25 тыс. тонн алюминиевой фольги, 40 тыс. тонн автомобильных дисков, 15 тыс. тонн строительного профиля и конструкций, 50 тыс. тонн радиаторов отопления и 10 тыс. тонн алюминиевой посуды.

Также в рамках особой экономической зоны планируется выпускать дробилки, элеваторы, грохоты и питатели, реакторы, фильтры, плавильные печи для добывающей отрасли и деревопереработки, мульдозавалочные машины, погрузчики и так далее. В правительстве региона рассчитывают, что весь этот комплекс продукции будет востребован компаниями – участниками комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», в рамках которого реализуется множество подпроектов.

Все производства планируется разместить в пустующей ныне промышленной зоне. Базовыми площадками особой экономической зоны являются невостребованные территории площадью почти 250 гектаров, расположенные к северу от Красноярского металлургического завода, и частично разместятся в его периметре. Треть этих земель уже зарезервирована потенциальными резидентами Красноярской технологической долины.

В особой экономической зоне промышленно-производственного типа применяется смягченный налоговый режим, а в перспективе возможно введение режима свободной таможенной зоны



В краевом правительстве сообщили о готовности предоставить необходимую инфраструктуру всем участникам проекта, тем более частично она уже присутствует на территории. Планируется начать со строительства систем электроснабжения, в том числе распределительных пунктов, кабельных линий и понизительных подстанций, а также систем тепло-, водоснабжения и канализации, автодорог.

В региональном министерстве экономики и регионального развития подчеркнули, что особенное внимание при реализации любого начинания будет уделено экологической составляющей: уже сегодня для оценки текущего состояния окружающей среды и возможных последствий для будущего в районе проведены инженерно-экологические изыскания. При исследованиях учитывалось, что производства будут оснащены современным и эффективным пылегазоочистным оборудованием.

Глава ведомства Егор Васильев отмечает, что особая экономическая зона позволит качественно изменить структуру экономики и промышленности города: «Сам смысл особой экономической зоны промышленно-производственного типа, ее идеология, законодательно утвержденный механизм ее работы означают концентрацию новых высокоинтеллектуальных производств продукции с высокой добавленной стоимостью. Это реализация совсем иного подхода в технологиях, экологии, организации труда и продвижения своих товаров».

Технологическая долина предполагает смягченный налоговый режим, а также создание в будущем свободной таможенной зоны. В правительстве уверяют, что сам механизм функционирования зоны подразумевает невозможность ухода от налогов. Предполагается, что налоговые платежи составят 6,5 млрд руб.

История здесь и сейчас

Зачатки идеи Красноярской технологической долины появились несколько лет назад, однако официально о начале реализации проекта власти сообщили в конце прошлого года. Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал это событие историческим: «Над проектом создания особой экономической зоны мы работали достаточно давно. Несмотря на сложный для всего мира период, связанный с пандемией, мы продолжаем работать над реализацией долгосрочных проектов, стратегически важных и для края, и для России. Мы уже обсуждаем дальнейшие планы по развитию ОЭЗ. Убежден, что создаваемая в Красноярске особая экономическая зона станет хорошим примером и образцовой моделью».

Подобные зоны уже давно действуют в других регионах и показали свою эффективность. Так, на сегодня в Сибири расположено пять таких территорий. За время их существования в СФО было создано более 1 700 новых рабочих мест, а объем налоговых поступлений превысил 3 млрд руб. По информации Минэкономразвития РФ, одновременно с Красноярской долиной ОЭЗ появится в Омске – на старте здесь планируется запустить четыре якорных проекта с инвестициями в 23 млрд руб. Новые предприятия позволят создать более 700 новых рабочих мест в сфере нефтехимии. Кроме того, в данный момент совместно с Кемеровской областью Минэкономразвития РФ работает над созданием новой промышленной ОЭЗ.

По данным министерства, сегодня в стране 38 особых экономических зон в 31 регионе – 19 промышленно-производственных, семь технико-внедренческих, 10 туристско-рекреационных и две портовые. На середину марта в этих зонах зарегистрированы 856 резидентов, в том числе 149 компаний с участием иностранного капитала из 41 страны. Общий объем уже реализованных инвестиций со стороны частных инвесторов составляет порядка 497 млрд руб. В общей сложности запуск новых предприятий позволил создать более 42 тыс. новых рабочих мест.

В Минэкономразвития утверждают, что все площадки обеспечены современной инфраструктурой. И предлагают бизнесу ряд конкурентных преимуществ для реализации проектов, в том числе по локализации производства в России и выходе на евразийский рынок.