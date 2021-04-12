В Самаре названы сроки археологических раскопок на бывшем Всехсвятском кладбище

Новые археологические работы на территории бывшего Всехсвятского кладбища в Самаре планируется провести во время полевого сезона в текущем году. Об этом сообщает временно исполняющий обязанности руководителя регионального Управления государственной охраны объектов культурного наследия (ОКН) Владимир Филипенко в «Твиттере».

Указанные работы предполагается провести на двух земельных участках. Речь идет о территории в Железнодорожном районе Самары. На этой земле находится объект культурного наследия «Кладбище новое православное, немецкое, военное, старое кладбище православное — Всехсвятское кладбище, грунтовый могильник».

Ранее территорию кладбища уже исследовали в связи со строительством торгово-развлекательного комплекса «Гудок» на указанной площадке. В марте местные СМИ сообщили о том, что возле ТРК могут построить жилые высотки. В настоящее время этот вопрос обсуждается на публичных слушаниях.

Всехсвятское кладбище было основано в Самаре в 1860 годы. Оно функционировало до 1926 года. В него входили лютеранское, православное, старообрядческое, военное, новое православное, сектантское (холерное), татарское и еврейское кладбища. На территории кладбища были захоронены многие известные люди, в том числе, мать Федора Шаляпина Евдокия Шаляпина, мать Алексея Толстого Александра Бостром, городской голова Михаил Челышев и купец Константин Головкин, чью знаменитую «дачу со слонами» планируется восстановить.

Георгий Портнов