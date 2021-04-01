Для реставрации дачи купца Головкина в Самаре привлекли более 70 млн рублей

Реставрация дачи купца Константина Головкина планируется в Самаре в текущем году. Для этой цели привлечены средства в размере более 70 млн руб. Об этом сообщается на сайте депутата Госдумы Александра Хинштейна.

«В этом году пройдет конкурс по выбору реставратора объекта, сейчас же полным ходом идут проектные работы»,– говорится в сообщении.

Кроме того, определена предположительная площадка для установки памятника Константину Головкину. Изваяние планируется поставить на ул. Ленинградской. Конкурс по выбору эскиза памятника будет объявлен в апреле.

Константин Головкин (1873 – 1925) инициировал создание в Самаре художественного отделения городского музея. Он также организовывал в городе выставки художников. В 1908-1909 году Константин Головкин возвел на берегу Волги по своему проекту дачу со скульптурами слонов из цемента. Она известна как «Дом со слонами» на ул. Советской Армии, 292, в Самаре. Здание является памятником архитектуры и федеральным объектом культурного наследия.

Георгий Портнов