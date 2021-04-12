Wildberries запустился на американском рынке

Онлайн-ритейлер Wildberries начал продажи на рынке США, сообщил “Ъ” представитель компании. Для американской аудитории запущен отдельный интернет-магазин и стали доступны мобильные приложения, уточнил он.

Доставка заказов будет осуществляться с помощью логистических партнеров, курьерами на дом или в офис. Все товары идут с российских складов. Пока ассортимент от американских поставщиков на площадке представлен не будет, пояснили в Wildberries

Для площадки рынок США стал 14-м зарубежным. Продажи Wildberries за пределами России, по собственным данным компании, по итогам 2020 года увеличились на 95%, до 23,7 млрд руб.

Дмитрий Шестоперов