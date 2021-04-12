Правительство одобрило денонсацию налогового соглашения с Нидерландами

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым одобрил законопроект о денонсации соглашения России и Нидерландов об избежании двойного налогообложения 1996 года. Напомним, российские власти хотят обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета в офшорах. Это требует пересмотра налоговых соглашений с другими странами, на что пока согласились Мальта, Кипр и Люксембург. Нидерланды выступают против.

«Одобрить предложение о денонсации соглашения между правительством РФ и правительством Королевства Нидерланды об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество, подписанного в г. Москве 16 декабря 1996 г.»,— говорится в документе.

Увеличить до 15% налог на дивиденды, переводимые на зарубежные счета, в 2020 году предложил президент России Владимир Путин. Сейчас эта налоговая ставка составляет 5–10%. Президент отметил, что с помощью офшоров компании платят по ставкам ниже тех, которые установлены внутри страны. В феврале господин Мишустин заявил о готовности денонсировать налоговые соглашения со странами, которые не согласны их изменить.

О подготовке законопроекта о денонсации налогового соглашения с Амстердамом — в материале “Ъ” «Спор голландский».