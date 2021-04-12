12 апреля, понедельник
Войти в профиль
Ростов-на-Дону. Юг России

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

В Ставропольском крае экс-замглавы района осудили за взяточничество

Суд признал виновным в получении взятки (ч. 6, ст. 290 УК РФ) бывшего заместителя главы Нефтекумского района Виталия Черченко. Ему назначено 8,5 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Суд установил, что Черченко договорился с представителем строительной фирмы за взятку в размере более 6,9 млн руб. гарантированно принять работы по реконструкции здания детского сада в ауле Новкус-Артезиане. Кроме того, за эти деньги чиновник обещал подрядчику дальнейшее покровительство. Представитель строительной фирмы согласился передать деньги, но вместе с тем обратился в правоохранительные органы. Чиновник был задержан при получении первой части взятки в размере 3 млн руб.

Наталья Шинкарева


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект

пресс-релиз

Партнерский проект

Профиль пользователя