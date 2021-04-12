Суд отобрал коллегию присяжных по делу Анатолия Быкова

В Красноярске Свердловский районный суд сформировал жюри присяжных по делу предпринимателя Анатолия Быкова, которого обвиняют в организации убийства. Как рассказали “Ъ-Сибирь” в прокуратуре Красноярского края, отобраны шесть основных присяжных и столько же запасных. Рассмотрение дела назначено на 22 апреля.

Следственным комитетом РФ (СКР) по Красноярскому краю Анатолий Быков обвиняется в организации заказного убийства двух человек (ст. 17, 102 УК РСФСР). Согласно материалам дела, в 1994 году киллеры якобы по его поручению расстреляли предпринимателя Александра Наумова и его знакомого Кирилла Войтенко. По версии СКР, убийство было ответом на организованное ими покушение на Анатолия Быкова — ему взорвали автомобиль. Причиной же конфликта, уверено следствие, стало несогласие по вопросу неравного распределения доходов от совместного бизнеса. С обвинением Анатолий Быков не согласился. Ознакомившись с материалами дела, бизнесмен заявил ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.

Подробнее о деле предпринимателя — в материале “Ъ-Сибирь” «Окончательно и бесповоротно».

Илья Николаев