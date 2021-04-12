В Татарстане еще 32 человека заразились коронавирусом

За сутки в Татарстане выявили 32 новых случая коронавируса. Один из них оказался завозными, 31 — контактный. 10 человек доставлены в больницы, 22 человека лечатся на дому. Об этом сообщили в оперштабе региона по борьбе с инфекцией.

В Набережных Челнах подтвердили 14 случаев за сутки, в Казани — девять, в Бугульминском районе — три, в Лениногорском — два, в Агрызском, Алькеевском, Альметьевском и Черемшанском — по одному.

Всего на сегодняшний день в Татарстане выявили 19 834 случая COVID-19.Излечились 16 931 человек, в том числе три за минувшие сутки. Скончались 438 пациентов. Провакцинированы 174 593 человека (прирост за сутки 3 204), из них 105 446 получили вторую прививку.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"