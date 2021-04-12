В Перми начался новый процесс по делу о гибели людей в «Карамели»

В Перми начался суд над сотрудниками технических и надзорных служб, причастных, по версии СКР, к трагедии в мини-отеле «Карамель». Как сообщает РБК-Пермь, в числе подсудимых — замначальника службы ООО «Пермская сетевая компания» Сергей Агеев, бывший главный инженер ООО «Управляющая компания „Профи-Дом“» Вячеслав Хильков и инспектор ГУ МЧС России по Пермскому краю Разиф Исмакаев.

Господин Агеев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение правил промышленной безопасности на опасном производственном объекте, повлекшее гибель людей и причинение тяжкого вреда здоровью»). По версии следствия, из-за его преступного бездействия произошел прорыв трубы, через которую транспортировалась горячая вода. В результате возникло затопление полуподвальных помещений мини-отеля, пять постояльцев которого погибли от полученных ожогов.

Вячеславу Хилькову инкриминируется ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам») и ч. 2 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей»). По версии следствия, господин Хильков знал, что в 2013–2014 годах была проведена незаконная перепланировка подвального помещения дома по ул. Советской Армии, 21, после которой там появилась гостиница «Карамель». Также он знал, что вводы сетей в указанные помещения не загерметизированы, а сам подвал неоднократно затапливался. Несмотря на это, Вячеслав Хильков не предпринял действий по их герметизации, а также не сообщил в контрольные органы о несанкционированной перепланировке подвала.

Разиф Исмакаев обвиняется в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц. Как считают в СКР, обнаружив нарушения норм безопасности в отеле, он не обратился в суд с требованием о приостановлении его деятельности. Никто из фигурантов дела вины не признает.

Трагедия в мини-отеле «Карамель» случилась в ночь с 19 на 20 января 2020 года. Из-за разрыва теплотрассы, который произошел в 100 м от здания, подвальное помещение хостела было затоплено кипятком. В результате погибли пять постояльцев. Расследованием уголовного дела занимался СКР.

В феврале 2021 года Индустриальный суд Перми признал виновным в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц, бывшего управляющего мини-отелем «Карамель» Сергея Щербакова и приговорил его к пяти годам колонии общего режима и лишению права заниматься гостиничной деятельностью на два года.