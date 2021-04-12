100 тысяч тонн добыто на новом месторождении ОАО «Удмуртнефть»

Специалисты ОАО «Удмуртнефть» (работает под управлением НК «Роснефть» и КНХК «Синопек») добыли на новом месторождении «Весеннее» 100 тысяч тонн нефти с начала промышленной эксплуатации.

Месторождение расположено в Воткинском районе Удмуртии. По состоянию на 01.01.2021 текущие извлекаемые запасы нефти месторождения составляют более 740 тыс. тонн по категории АВ1.

Разведочное бурение на месторождении началось в 2016 году, когда была пробурена поисковая скважина, подтвердившая нефтеносность верейских, башкирских, визейских и турнейских отложений.

В рамках освоения нового месторождения были проложены дорога, линия электропередачи и нефтесборные сети, обустроены кустовые площадки. Задействована также инфраструктура ближайших месторождений Лиственского и Мишкинского, что обеспечивает дополнительный синергетический эффект.

На Весеннем месторождении введены в эксплуатацию 11 скважин, которые добывают 66,8 тонн/сут. Для увеличения притоков нефти успешно применяется технология гидроразрыва пласта (ГРП).

В 2021 году «Удмуртнефть» продолжит работу по расширению ресурсной базы и реализацию программы геологоразведочных работ на имеющихся месторождениях.

Расширяя ресурсную базу и повышая эффективность производства, «Удмуртнефть» ежегодно увеличивает свой вклад и в развитие республики. На протяжении всей своей истории предприятие является крупнейшим налогоплательщиком, работодателем и инвестором Удмуртии и активно участвует в реализации значимых социальных проектов республики.