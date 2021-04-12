100 тысяч тонн добыто на новом месторождении ОАО «Удмуртнефть»

Специалисты ОАО «Удмуртнефть» (работает под управлением НК «Роснефть» и КНХК «Синопек») добыли на новом месторождении «Весеннее» 100 тысяч тонн нефти с начала промышленной эксплуатации.
Месторождение расположено в Воткинском районе Удмуртии. По состоянию на 01.01.2021 текущие извлекаемые запасы нефти месторождения составляют более 740 тыс. тонн по категории АВ1.
Разведочное бурение на месторождении началось в 2016 году, когда была пробурена поисковая скважина, подтвердившая нефтеносность верейских, башкирских, визейских и турнейских отложений.
В рамках освоения нового месторождения были проложены дорога, линия электропередачи и нефтесборные сети, обустроены кустовые площадки. Задействована также инфраструктура ближайших месторождений Лиственского и Мишкинского, что обеспечивает дополнительный синергетический эффект.
На Весеннем месторождении введены в эксплуатацию 11 скважин, которые добывают 66,8 тонн/сут. Для увеличения притоков нефти успешно применяется технология гидроразрыва пласта (ГРП).
В 2021 году «Удмуртнефть» продолжит работу по расширению ресурсной базы и реализацию программы геологоразведочных работ на имеющихся месторождениях.
Расширяя ресурсную базу и повышая эффективность производства, «Удмуртнефть» ежегодно увеличивает свой вклад и в развитие республики. На протяжении всей своей истории предприятие является крупнейшим налогоплательщиком, работодателем и инвестором Удмуртии и активно участвует в реализации значимых социальных проектов республики.
ОАО «Удмуртнефть» – крупнейшее нефтедобывающее предприятие на территории Удмуртии, обеспечивает 60% добываемого в регионе сырья. На балансе «Удмуртнефти» – 34 месторождения на территории 14 районов республики. В числе самых крупных – Чутырско-Киенгопское, Мишкинское, Ельниковское и Гремихинское. С 2006 года работает под управлением ПАО «НК «Роснефть» и Китайской нефтехимической корпорации «Синопек».