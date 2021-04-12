От коронавируса в Башкирии скончались 400 человек

За последние сутки в Башкирии от Covid-19 скончались четверо человек, подтверждено 102 новых случая заболевания. Количество умерших по этой причине достигло 400 человек. С начала пандемии зарегистрировано 33 601 заболевших коронавирусом, сообщил на оперативном совещании министр здравоохранения Максим Забелин.

На сегодняшний день развернуто 1968 коек инфекционного профиля, из которых занято 72%. В стационарах с подтвержденным коронавирусом находятся 194 пациента, из которых семеро – в отделении интенсивной терапии. Вакцинировано 108 тыс. человек.

Влада Шипилова