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От коронавируса в Башкирии скончались 400 человек

За последние сутки в Башкирии от Covid-19 скончались четверо человек, подтверждено 102 новых случая заболевания. Количество умерших по этой причине достигло 400 человек. С начала пандемии зарегистрировано 33 601 заболевших коронавирусом, сообщил на оперативном совещании министр здравоохранения Максим Забелин.

На сегодняшний день развернуто 1968 коек инфекционного профиля, из которых занято 72%. В стационарах с подтвержденным коронавирусом находятся 194 пациента, из которых семеро – в отделении интенсивной терапии. Вакцинировано 108 тыс. человек.

Влада Шипилова


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