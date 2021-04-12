Казанцы смогут выбрать названия для новых станций метро

Жители Казани смогут самостоятельно выбрать названия для станций первого участка второй линии метрополитена. Об этом на деловом понедельнике заявил мэр города Ильсур Метшин.

Речь идет о станциях «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летия ТАССР» и «Улица академика Сахарова». «У нас сейчас рабочие названия станций метро. Давайте всем городом примем решение, благо сейчас социальные сети, интернет-издания, «Открытая Казань». На всех ресурсах объявим этот народный конкурс и спросим, как хотели бы наши жители, чтобы были названия», — сказал господин Метшин.

После выбора названий будут получены профессиональные огранки каждой станции.

"Ъ-Казань"