Более 2,5 млн рублей похитили у 24 жителей Удмуртии за минувшие выходные

За минувшие выходные 24 жителя Удмуртии обратились в полицию с заявлениями о хищении денег с их банковских счетов. Общая сумма ущерба составила 2,7 млн руб., сообщает пресс-служба МВД по республике.

«Деньги у граждан были похищены под предлогом защиты от незаконно оформленных кредитов путем оформления встречных — так называемых "зеркальных кредитов". В полиции также зарегистрированы факты хищения денег под предлогом покупки и продажи товаров в сети интернет, получения бонусов от банка и дополнительного заработка на бирже»,— говорится в сообщении.

Отметим, что возраст потерпевших — от 20 до 69 лет. Большинство заявлений в полицию поступило от жителей Ижевска, Сарапула, Воткинска, Можги, Глазова, Граховского, Увинского и Селтинского районов.