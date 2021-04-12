На капремонт медучреждений Казани в 2021 году выделили 517 млн рублей

В этом году на капремонт казанских медучреждений выделили 517 млн руб. Об этом на деловом понедельнике заявил глава управления здравоохранения Владимир Жаворонков.

По его словам, в 2021 году в Казани планируется отремонтировать госпиталь ветеранов войн, Детскую республиканскую клиническую больницу, Межрегиональный клинико-диагностический центр, медсанчасть КФУ, республиканскую клиническую инфекционную больницу имени профессора Агафонова.

«По ряду других стационаров выделено финансирование на составление проектно-сметной документации, в том числе клиническая больница №2, городская больница №11, городская больница №16, центральная городская клиническая больница №18», — сказал господин Жаворонков.

"Ъ-Казань"