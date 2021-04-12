ФНС требует банкротства маслозавода в Орловской области

В Арбитражный суд Орловской области поступил иск о банкротстве ОАО «Глазуновский маслодельный завод», расположенного в одноименном райцентре. Иск подала Федеральная налоговая служба (ФНС) в лице межрайонной инспекции №4 по области.

Как сообщается в картотеке арбитража, сумма требований ФНС составляет 7,69 млн руб. Иск пока не принят к производству, поэтому другие подробности не раскрываются.

По собственным данным, предприятие производит йогурт, кефир, сливочное и топленое масло, молоко, сливки и ряженку, сметану, творог и несколько видов сыров: «Имеретинский», «Сулугунин» (копченый, косичка, соломка), «Адыгейский», «Брынза» и «Орловская нива». Предприятие в поселке Глазуновка было основано в 1953 году.

По данным Kartoteka.ru, ОАО «Глазуновский маслодельный завод» зарегистрировано в Орловской области в 1992 году. Уставный капитал — 131,38 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство молока и молочной продукции. Гендиректором выступает Руслан Захаров. 25% акций предприятия принадлежат региональному агрохолдингу ОАО «АПК "Орловская нива"», еще 75% ценных бумаг у физлиц-миноритариев, которые не раскрываются. Выручка компании в 2019 году составила 46,5 млн руб., читая прибыль — 1,2 млн руб. Более актуальные финпоказатели не публиковались.

Сергей Калашников