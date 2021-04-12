Двух воронежских участковых подозревают во взяточничестве

Региональное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело о получении взятки двумя участковыми уполномоченными одного из отделов полиции Коминтерновского района Воронежа. Об этом сообщает ведомство. Имена 32- и 35-летнего сотрудников там не раскрывают.

Двух участковых подозревают в получении взятки группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — 12 лет лишения свободы). По версии следствия, в конце марта сотрудники полиции потребовали у местного жителя 50 тыс. руб. за то, чтобы он смог избежать уголовной ответственности за избиение знакомого.

6 апреля участковые получили от воронежца эту сумму, после чего их задержали на улице Лизюкова другие полицейские и сотрудники СКР.

Отмечается, что дело против полицейских возбудили по материалам, предоставленным региональным главком МВД. Оба подозреваемых от дачи показаний отказались, воспользовавшись 51 статьей Конституции. Накануне Коминтерновский райсуд отправил их под домашний арест.

Сергей Калашников