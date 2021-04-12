«Ситимобил» добавил каршеринг в свое приложение

«Ситимобил» добавил в свое приложение аренду автомобилей из сервиса YouDrive, который был переименован в «Ситидрайв». Об этом “Ъ” рассказали в компании.

Приложение объединило заказ такси, аренду автомобиля и аренду электросамокатов URent. Самокаты сервиса появились в приложении в августе, но для аренды требовалось скачать приложение URent, а сейчас поиск и завершение аренды работают в приложении «Ситимобила», уточнил представитель сервиса. Каршеринг доступен в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Электросамокаты доступны во всех городах-миллионниках.

Управляющие «Ситимобилом» и «Ситидрайвом» компании входят в совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group. URent ранее привлек инвестиции и долговое финансирование на сумму 1,2 млрд руб., в том числе от Сбербанка.

Свои проекты в сфере каршеринга, доставки еды и такси «Яндекс.Такси» объединило в одном приложении в августе 2020 года.

Арина Барабанова