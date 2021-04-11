ФК «Урал» сыграл вничью с московским «Динамо»

Футбольный клуб «Урал» в гостях сыграл вничью с «Динамо» (Москва) в рамках 25 тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч проходил в Москве и закончился со счетом 2:2 (0:1).

На 43 минуте первый гол забил нападающий «Урала» Павел Погребняк. Сразу после начала второго тайма «динамовец» Иван Ордец сравнял счет после розыгрыша штрафного.

На 57 минуте игроки «Динамо» остались в меньшинстве: после двух желтых карточек был удален полузащитник Себастьян Шиманьски. Но на 71 минуте Арсен Захарян вывел «Динамо» вперед – 2:1.

На 74 минуте Погребняк замкнул головой передачу Калинина и оформил дубль. 2:2.

Матч "Динамо" (Москва) - "Урал" (Екатеринбург) Фото: ФК "Урал"

В первом круге клубы встречались в Екатеринбурге, тогда матч закончился со счетом 0:2 в пользу «Динамо».

«Урал» остается на 12 месте, у него 30 очков. Следующий матч «Урал» проведет 18 апреля в Екатеринбурге с «Рубином» (Казань).

Николай Яблонский