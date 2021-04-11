Турция провела испытания гибридного двигателя ракеты для миссии на Луну

Гибридный ракетный двигатель отечественного производства для беспилотного космического корабля успешно прошел первые испытания в Турции. Об этом сообщил министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк. Он посетил объекты Delta V Space Technologies — компании, разработавшей двигатель и беспилотный космический аппарат.

Министру рассказали о технических особенностях проекта беспилотного космического аппарата, который должен совершить посадку на Луну в 2023 году — к 100-летию Турецкой Республики. Господин Варанк также осмотрел командный пункт, где проводятся испытания ракетных двигателей. Глава Минпрома рассказал агентству Anadolu об успешном проведении испытаний ракетных двигателей.

«Как вам известно, наша цель — к 2023 году отправить на Луну отечественный космический аппарат. В этом процессе мы задействовали все возможности наших компаний»,— сказал Мустафа Варанк. Министр сказал, что тестовый запуск ракетного двигателя для аппарата, который по плану должен преодолеть значительное расстояние, состоится в мае в провинции Синоп.

«Мы считаем, что успешно завершим первый этап нашей лунной миссии в 2023 году. Мы поднимем флаг Турции на Луне. В связи с этим мы очень рады и горды тем, что успешно провели первые испытания ракетного двигателя»,— заявил министр. В свою очередь, гендиректор Delta V Space Technologies Ариф Карабейоглу сообщил о планах провести в мае запуски зондов на больших высотах.