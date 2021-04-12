«Точка» сбора инвестиций

Как стало известно “Ъ”, «Точка», подразделение банка «Открытие», запускает собственную краудлендинговую платформу. По мнению экспертов, она сможет занять до трети рынка с учетом развитой IT-инфраструктуры и ресурсов «Открытия». Однако материнскому банку придется принять на себя и риски проекта.

О намерении «Точки» запустить собственную инвестиционную платформу для краудлендинга “Ъ” рассказали несколько участников рынка. В «Точке» подтвердили планы, но детали не раскрыли. «Точка» позиционирует себя как цифровой банк, хотя собственной лицензии у нее нет. Фактически это подразделение банка «Открытие», сосредоточенное на работе с предпринимателями, малым и средним бизнесом. Один из источников “Ъ” отмечает, что именно «Точка» первой разработала номинальный счет для рынка инвестиционных платформ, им сейчас пользуются многие игроки.

В реестре ЦБ зарегистрировано 34 краудлендинговые платформы. Около половины рынка приходится на «Поток» (платформа для кредитования малого бизнеса Альфа-банка, недавно он снизил долю в ней до 19%; см. “Ъ” от 8 апреля). Общий объем выдач через такие платформы в 2020 году составил 7 млрд руб., снизившись на фоне пандемии. Однако уже с лета сектор начал восстанавливаться. По прогнозам Ассоциации операторов инвестиционных платформ, в 2021 году объем выдач может составить 10–12 млрд руб.

12 миллиардов рублей может достигнуть выдача займов через краудлендинговые платформы в 2021 году

Краудлендинговые платформы позволяют банкам продавать свою экспертизу в области оценки заемщиков и проектов, при этом не вкладываясь в те, которые считают слишком рискованными, говорит старший менеджер департамента управления рисками «Делойт», СНГ Денис Гаврилин. По его мнению, основная задача, которую решает банк, создавая платформу,— сохранение клиентов, которые уходят из-за несоответствия критериям банка. «В случае "Точки" такими клиентами могут стать юрлица, уже имеющие РКО (расчетно-кассовое обслуживание.— “Ъ”) в "Открытии", но не подходящие банку по условиям стандартных банковских продуктов»,— добавляет исполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ Кирилл Косминский.

Основные инвестиции на этапе запуска платформы — это затраты на создание IT-инфраструктуры. На начальном этапе они обычно составляют от 30 млн руб., отмечает господин Косминский, но у «Точки» необходимые уже фактически разработаны, так что достроить полноформатный продукт собственными разработчиками может стоить около 10 млн руб. Такие вводные позволят новой платформе настроить сбалансированную риск-модель и занять в перспективе более трети рынка, полагает эксперт.

Потребность малого и среднего бизнеса в альтернативном финансировании оценивается в триллионы рублей. По данным вице-президента «Борселл» Ольги Веретенниковой, пока доля краудлендинга в общем объеме финансирования этого сегмента не превышает 15%.

С помощью новой платформы «Открытие» сможет сохранять клиента в периметре группы, выдавая займы через платформу, а не со своего баланса, при этом риск берет на себя сторонний инвестор, подчеркивает собеседник “Ъ” в инвестиционном сообществе. «Их компетенции и мощное положение в сегменте спецсчетов для 44-ФЗ позволят перетянуть на себя большую часть заемщиков в сегменте госзаказа, а это один из основных продуктов в краудлендинге»,— добавляет другой участник рынка.

Клиенты платформы могут проходить скоринг-проверку по методикам самого банка, это автоматически повышает доверие со стороны частных инвесторов. Однако нельзя забывать, что в большинстве случаев владельцы инвестплатформ не несут ответственности по обязательствам должника, уточняет госпожа Веретенникова. В этом случае «Открытие» должно учитывать репутационный риск, подчеркивает эксперт, чем больше дефолтов, тем меньше доверия к платформе и оценке рисков банком.

Полина Трифонова