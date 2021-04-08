Альфа-банк выходит из «Потока»

Альфа-банк до 19% сократил свою долю в компании «Поток Диджитал», операторе крупнейшей в России краудлендинговой платформы. В банке объясняют решение тем, что «Поток», запущенный как стартап, «вырос до полноценной компании». Но участники рынка говорят сохранении высоких рисков в сегменте и называют крауд-инвестиции в РФ неэффективными.

Альфа-банк снизил долю в «Поток Диджитал» до 19%, следует из данных системы СПАРК. В марте 41% проданы компании «Поток Холдинг» Юрия Попова и Антона Еременко, пояснили “Ъ” в банке. В октябре 2019 года ей же банк продал первые 40% в «Потоке Диджитал». Платформа для кредитования малого бизнеса «Поток», где средства на ссуды предоставляют физические лица, запущена Альфа-банком в конце 2015 года. В августе 2016 года зарегистрирована «Поток Диджитал», которая стала оператором платформы. Альфа-банк оценил инвестиции в 100% акций компании в 139,8 млн руб. По данным Ассоциации операторов инвестиционных платформ (АОИП), «Поток» является крупнейшей краудлендинговой платформой с долей рынка в 50%. За время работы платформы было выдано почти 12,3 тыс. кредитов на 10,5 млрд руб. В 2019 году компания сократила чистый убыток с 42,7 млн до 9,4 млн руб. Данных за 2020 год нет.

Проект «Поток» был запущен как технологический, пояснил главный финансовый директор Альфа-банка Алексей Чухлов. По его словам, банк вывел компанию на операционную прибыль и уже к 2019 году она «выросла в полноценный самостоятельный бизнес». «Дальше платформе лучше развиваться отдельно от банка, чтобы иметь более широкую диверсификацию портфеля и строить независимые партнерские отношения с другими банками и нефинансовыми компаниями»,— поясняет господин Чухлов. По словам Юрия Попова, «активное развитие проекта на следующих этапах требует независимости от родительского банка».

Сейчас рыночная цена компании, если смотреть только по мультипликатору (объем профинансированных займов), составляет около 400 млн руб., оценивает исполнительный директор АОИП Кирилл Косминский. Однако, по его словам, сделка по продаже двух пакетов исходила из прошлогодней оценки в 200–250 млн руб. Так что в последней сделке банк мог получить 80–100 млн руб., а опцион на выкуп оставшейся доли может быть реализован, исходя из этой оценки, за 40–50 млн руб., полагает эксперт. По его словам, инвесторам платформы «важно, что банк не полностью вышел из состава акционеров — это дает гарантию стабильности».

Вместе с тем участники рынка считают, что Альфа-банк вынужденно вышел из проекта. «Крауд-инвестиции в России оказались неэффективны. Для большинства инвесторов итоговая доходность оказывается на уровне ОФЗ при несопоставимо более высоких рисках и потерях времени. И в масштабах Альфа-банка просто не имеет смысла заниматься этим бизнесом»,— считает источник “Ъ”, работающий на этом рынке. Второй собеседник “Ъ” добавляет, что качество портфеля МСП под вопросом, а вкупе с ожиданиями дефолтов в 2021 году выход банка из проекта логичен.

Малый и средний бизнес по итогам 2020 года увеличил долги перед банками, но, если бы не льготные программы, сегмент кредитования МСБ показал бы серьезный спад (см. “Ъ” от 2 марта). Совокупная задолженность таких компаний, по данным на февраль 2021 года, составляла 5,8 трлн руб. Тем не менее, по словам Антона Еременко, в апреле—мае 2020 года, когда был разгар пандемии, они протестировали новую кредитную политику. «Дефолтность по займам, выданным в эти два месяца, не превысила 1,5%, и в последующие периоды, когда мы стали наращивать объемы выдачи, осталась на "банковском" уровне 1–3%, что позволило нам держать доходность для инвесторов, с учетом дефолтов, на уровне выше 20% годовых»,— указал он.

Перспективы у этого рынка есть, считают в АОИП. Согласно ее прогнозу, в 2021 году объем выдачи может составить 10–12 млрд руб. против 7 млрд руб. в 2020-м. В то же время для развития краудфандинга в России сохраняются препятствия, указывает руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в СНГ Наталия Ракова. По ее словам, в стране «недостаточное количество предприятий МСБ с хорошим кредитным потенциалом, которые готовы брать кредиты на подобных площадках».

Ольга Шерункова, Полина Трифонова