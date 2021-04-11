Вооруженный мужчина забаррикадировался в гостиничном номере на курорте в Гонолулу

Вооруженный мужчина устроил стрельбу и забаррикадировался в гостиничном номере Kahala Hotel&Resort в Гонолулу. Инцидент произошел поздно вечером в субботу, в результате стрельбы пострадавших нет.

Мужчина является гостем отеля, по предварительным данным, он военный. Его имя не называется. Подозреваемый произвел несколько выстрелов через дверь и закрылся в номере на четвертом этаже.

На место происшествия прибыло около двух десятков сотрудников отдела специальных служб департамента полиции Гонолулу и другие полицейские, а также участники переговоров. «Подозреваемый выстрелил в дверь, к счастью, охранник не стоял перед ней»,— сказал капитан Брайан Линч (цитата по Star Advertiser).

«На данный момент мы просто ждем, когда подозреваемый сдастся»,— заявил он. В полиции сообщили, что семья подозреваемого также находится в отеле, они в безопасности.