ФМБА запатентовало спрей для носа против коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на препарат для профилактики и лечения COVID-19. Препарат называется МИР-19 (малая интерферирующая РНК). Лекарство может применяться в виде спрея для носа или посредством ингаляции.

«Лекарственный препарат МИР-19 предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2, методом ингаляционного или интраназального введения»,— говорится в сообщении ФМБА. Одним из авторов патента выступила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

«МИР-19 — уникальный препарат, основанный на применении микроРНК. Он безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом высокоэффективно “выключает” копирование (репликацию) вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе предотвращает пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы на фоне коронавирусной инфекции»,— заявила госпожа Скворцова. Подробности о разработке препарата представили в авторитетном европейском журнале Allergy.

Сейчас завершена первая фаза клинического исследования препарата, доказавшая его безопасность и хорошую переносимость. Начинается вторая фаза исследования препарата у людей, инфицированных SARS-CoV-2.

В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса: «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова.