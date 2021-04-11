В Свердловской области 129 новых случаев коронавируса

С начала пандемии число зараженных новой коронавирусной инфекцией в Свердловской области составило 83 959, более 77 тыс. пациентов выздоровели. По данным источника “Ъ-Урал”, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано 129 новых случаев заболевания.

Кроме того, было подтверждено еще 10 летальных случаев от COVID-19. Таким образом, всего с начала пандемии от инфекции скончались 2 838 жителей Свердловской области.

Напомним, 6 апреля в Свердловской области выявили первый случай заражения британским штаммом коронавируса. Женщина вернулась в Екатеринбург из Турции в конце марта, позже она была госпитализирована в мельцеровский бокс инфекционного отделения ГКБ №40. В области также продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Так, с начала прививочной кампании вакцинацию завершили более 168,7 тыс. человек.