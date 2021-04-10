Умер главный режиссер литературно-драматического вещания Всесоюзного радио Эмиль Верник

Главный режиссер литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, народный артист России Эмиль Верник умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщил его сын Игорь Верник. Причина смерти — остановка сердца.

«Сегодня от остановки сердца ушел из жизни мой отец Эмиль Верник»,— сказал Игорь Верник ТАСС.

Эмиль Верник в 1958–1969 годах работал режиссером в главной редакции естественно-научных программ Всесоюзного радио, а в 1969–1991 годах был главным режиссером главной редакции литературно-драматического радиовещания. В 1990-х годах работал художественным руководителем — главным режиссером главной редакции художественных программ студии «Радио-1» (новое название Первой программы Всесоюзного радио). Под руководством Эмиля Верника было выпущено больше 200 радиопостановок. В них играли Татьяна Доронина, Олег Ефремов, Олег Табаков, Марина Неелова, Владимир Машков, Андрей Миронов и другие.

В 1995 году Эмиля Верника признали заслуженным деятелем искусства России, а в 1999-м — народным артистом России.