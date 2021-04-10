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Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

СКА обыграл ЦСКА в матче КХЛ

СКА обыграл ЦСКА в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина. Встреча в Москве завершилась со счетом 3:2.

Шайбы в ворота ЦСКА забросили Василий Подколзин (22 мин., 114, овретайм) и Кирилл Марченко (29 мин.).

По итогам матча счет в серии 2:3. Следующая встреча команд состоится в 12 апреля в Петербурге.

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