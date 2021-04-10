СКА обыграл ЦСКА в матче КХЛ

СКА обыграл ЦСКА в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина. Встреча в Москве завершилась со счетом 3:2.
Шайбы в ворота ЦСКА забросили Василий Подколзин (22 мин., 114, овретайм) и Кирилл Марченко (29 мин.).
По итогам матча счет в серии 2:3. Следующая встреча команд состоится в 12 апреля в Петербурге.
Все по плану: возвращаем серию в Петербург!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) April 10, 2021
3:2 в нашу сегодня. Побеждаем в ТРЕТЬЕМ овертайме и послезавтра встретимся с вами в Ледовом!#ЦСКСКА pic.twitter.com/h9M89ZkpID