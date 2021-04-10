Пресс-конференция Орлова, обыски у Колосовского и несуществующая реновация Чем на Урале запомнилась неделя 5–10 апреля: цифры, цитаты и факты

События недели

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел первую встречу с журналистами. Отвечая на вопросы, он признал проблемы с уборкой снега, пообещал не повышать стоимость проезда в общественном транспорте, анонсировал кадровые перестановки в мэрии и прокомментировал слухи об отставке губернатора Евгения Куйвашева.

Уральский полпред Владимир Якушев, глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев и главреды десятков СМИ УрФО обсудили проблему работы журналистов на митингах. Многие высказали весьма спорные предложения.

НПО автоматики (структура «Роскосмоса») впервые показало журналистам процесс сборки системы управления для ракеты-носителя «Союз-2».

Цитаты недели

«В ИК-47 сидят преступники-рецидивисты, которые попадают в колонию за совершение тяжких преступлений, по которым предусмотрены большие сроки. Естественно, они хотят, чтобы годы в заключении прошли без стеснений. Они хотят курить наркотики, употреблять алкоголь, иметь свободный доступ в интернет». (пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко — о бунте заключенных).

«Закон о реновации действует только на территории Москвы, КРТ — действует на территории всех субъектов. В законе по Москве прямо сказано, что реновация не связана с ветхим и аварийным отселением жилья. А в программе по КРТ говорится, что это должно быть аварийное, ветхое и неблагоустроенное жилье». (директор Уральского института регионального законодательства Николай Воронин — о том, почему в Свердловской области не будет реновации.)

«В этом году мошенники используют легенду о проведении денежной реформы. Преступники сообщают пенсионерам о том, что якобы выходят новые деньги. Под предлогом переписи номеров купюр проникают в дома пожилых людей и либо обменивают деньги на поддельные, либо крадут» (начальник отделения уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу Александр Черников о видах мошенничества).

Цифры недели

ПАО «Уралмашзавод» (входит в Группу УЗТМ-КАРТЭКС) по итогам 2020 года впервые за 14 лет получило чистую прибыль. Она составила 243 млн руб.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» в 2020 году получила рекордный чистый убыток по в размере 5,8 млрд руб. против 2,1 млрд руб. чистой прибыли годом ранее.

Аэропорт Кольцово по итогам 2020 года сократил чистую прибыль в 3,4 раза, до 977 млн руб., сократил аэропорт Кольцово.

Налоговая доначислила ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге 54 млн рублей за незаконное использование льготы.

Цены на жилье в сегменте бизнес-класса на первичном рынке Екатеринбурга за год выросли на 21%, в то же время в премиальном классе упали на 5%.

В Екатеринбурге выявлено больше 4 тыс. тысяч владельцев гаражных боксов, попадающих под «гаражную амнистию», закон о которой Владимир Путин подписал на этой неделе.

Военные комиссариаты Екатеринбурга в 2020 году не смогли вручить повестки 40% призывников, состоящих на военном учете.

Отставки и назначения недели

Вице-мэр Екатеринбурга по строительству Алексей Бирюлин покинул свою должность. Ожидается, что он перейдет на работу в правительство Свердловской области.

Главу Ленинского района Дмитрия Ноженко назначили вице-мэром Екатеринбурга по вопросам экономического развития.

Вице-мэр по вопросам потребительского рынка и услуг Владимир Боликов покинул свой пост и, как ожидается, возглавит Кировский район города.

Бывший руководитель аппаратам мэрии Екатеринбурга Александр Ковальчик избран новым мэром Среднеуральска.

Обыски недели

В Екатеринбурге оперативники ФСБ совместно с ГСУ МВД по Свердловской области провели обыски в здании адвокатской конторы известного уральского адвоката Сергея Колосовского.По сведениям “Ъ-Урал”, следственные действия проходили в рамках расследования уголовного дела по фактам незаконной банковской деятельности.

В администрации Краснуфимска прошли обыски. Причиной стало возбуждение пяти уголовных дел по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).